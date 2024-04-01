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UBP Siyaset Akademisi üçüncü haftası tamamlandı

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UBP Siyaset Akademisi üçüncü haftası tamamlandı
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Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi’nin I. Dönem üçüncü hafta programı Prof. Dr. Necdet Basa, Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak ve Mahmut Özçınar’ın verdiği derslerle tamamlandı.
Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi’nin üçüncü hafta programı Akademi Koordinatörü, UBP Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan moderatörlüğünde, UBP’li genç, kadın ve üyelerin yanı sıra UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar, Milletvekilleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanlarının katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.
4. HAFTA, TOKEL, AĞA, GÖKÇEKUŞ VE EREN’İN VERECEĞİ DERSLERLE DEVAM EDECEK
Siyaset Akademisi’nin dördüncü hafta programı 6 Nisan, 2024 (Cumartesi) 15:00-17:45 saatleri arasında YDÜ Büyük Kütüphanede Özdemir Tokel’in “KKTC’ye UBP İktidarlarında Kazandırılan Büyük Projeler ile Hedeflenen Yeni Projeler”, Prof. Dr. Mehmet Ağa’nın “UBP Hükümetlerinde Yaratılan Ekonomik Değerler”, Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un “Kıbrıs, Türkiye ve Dünyadaki Su Sorunu ve Çözüm Önerileri” ve Hikmet Eren’in “Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” konularında vereceği derslerle devam edecek.
 
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