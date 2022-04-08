ABD’den federal çözüm vurgusu

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşen ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, ABD’nin Kıbrıs’ta iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona olan güçlü desteğini vurguladı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Nuland görüşmesi saat 10.30 sıralarında başladı.

Yaklaşık bir saat süren görüşme, 11.30 sıralarında sona erdi.

Nuland, Cumhurbaşkanlığı’ndan çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı ancak soru kabul etmedi.

Victoria Nuland, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın perspektifini ve görüşlerini dinleme fırsatı bulduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk tarafının tutumunu Washington’a ileteceğini söyledi.

Müsteşar Nuland, ülkesinin Kıbrıs’ta iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona olan güçlü desteğini de yineledi.

Nuland, “Tüm adanın refah ve güven içinde olacağı Kıbrıs’ın iki toplumlu ve iki bölgeli federal geleceğine yönelik ABD’nin güçlü desteğini vurgulama fırsatını buldum” diye konuştu.

Nuland, Cumhurbaşkanı Tatar ile ABD’nin desteklemekte olduğu bazı iki toplumlu projeler ve gelecek nesiller için bu çalışmaların devam etmesinin önemi hakkında da konuşma fırsatı bulduklarını belirtti.

“Adanın kuzeyindeki perspektifleri ve görüşleri duyma fırsatı yakalamaktan büyük memnuniyet duydum” diyen Nuland, “Bu perspektifleri ve görüşleri Washington’a götüreceğim” ifadesinde bulundu.





