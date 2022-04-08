Kim nerde? Ne yapıyor?

Oya Pof Tuncalı: “Arkadaşlarımızla güzel bir Perşembe sohbetinden...”Fatma Gülbahar: Yeşilırmak çilek bahçesi sezon açılmıştır.Hasan Tatlıyay: “Gerisi yalan...”Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafik şube amiri Mehmet Özatılgan, gece gündüz demeden 24 saat boyunca ekibi ile özverili bir şekilde çalışıyorGülin Küçük: “Güzel bir akşam yemeğinde doğum günümü kutladık teşekkürler arkadaşlar”Lefke ve Yeşilyurt’un sevilen berberi Ömer Yalçın mesleğinde müşteri memnuniyetine büyük önem veriyorİçlal Kaya, Serkan Tetik ve Burhan Canbaz -Program Öncesi...Ness Club’daki Plank yarışmasında yarışan Talat Özkan ve şampiyon olan arkadaşları Mustafa Dersev ile Zehra Sancakİsmail Şenkardeşler çocukluk arkadaşı Ömür Dereliköylü ile buluşmanın sevincini yaşıyor. Gerçek dostluk paha ile biçilmez diyor sevgili İsmail…Telsim ana sponsorluğunda gerçekleşen " Yıltan Taşçı Akademi I. Lefkoşa Fotoğraf Günleri" kapsamında Çerkes Karadağ ile yaratıcı fotoğraf atölyesi dün Lefkoşa'da yapıldı.Atölyeye katılan fotoğrafçılarımız Çerkes Karadağ ile...Alkışlar Lavin’e11 yaşındaki Lavin Kırok, kendi çektiği sokak resimleri ve Girne- Lefkoşa Manzara resimlerini sergiye sunduGirne Belediyesi Sanat Galerisi, 11 yaşındaki Lavin Kırok’un fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.“Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi” 5 Nisan 2022 Salı günü fotoğraf severlerle buluştu.Serginin açılışını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptı.11 yaşındaki Lavin Kırok’un ilk sergisi “Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi” sokak resimleri ve Girne- Lefkoşa Manzara resimlerinden oluşuyor.Lavin Kırok’un sergisinde satılacak fotoğrafların tüm geliri, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ne bağışlanacak.Fotoğraf Sergisi, 9 Nisan’a kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.Lefkoşa trafik şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde anlamı bir etkinliğe katıldı.Ekipler, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi, onlara keyifli saatler geçirdi.