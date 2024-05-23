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ABD, denizaltından elektrik projesine talip

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ABD devlet şirketi DFC, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında kurulacak “Great Sea Interconnector” isimli deniz altı kablo bağlantısı projesine katılmaya talip oldu

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ABD, denizaltından elektrik projesine talip
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ABD devlet şirketi “U.S. International Development Finance Corporation”un (DFC), Yunanistan Bağımsız Enerji İletim Otoritesi'ne (ADMİE) niyet mektubu göndererek Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında kurulacak “Great Sea Interconnector” isimli deniz altı kablo bağlantısı projesine katılmaya talip olduğu bildirildi.
Güney'de yayımlanan Politis’in haberine göre ADMİE tarafından yapılan açıklamada, DFC’nin, projeyi mali ve teknik açıdan değerlendirdikten sonra katılma kararı aldığı, katılım şeklinin ya sermaye hisse ortaklığı, ya finansör ya da her iki seçeneğin bir arada olduğu şekilde olacağı kaydedildi.
Önceki günlerde, ADMİE, DFC ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı arasında DFC’nin projeye katılımıyla ilgili katılım perspektifleri ve şartlarının ele alındığı bir telekonferans yapıldığı belirtilen açıklamada, DFC’nin projeye katılımının ana ön şartının Rum ve Yunanistan Enerji Düzenleme Kurulları tarafından düzenleme çerçevesinin zamanında tamamlanması olduğuna dikkat çekildi.
 
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