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KTAMS sağlık personeli görevlendirmelerinde yasa ve tüzüklere uyulması konusunda çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Başbakan ve Sağlık Bakanını sağlık personeli görevlendirmelerinde yasa ve tüzüklere uymaya davet etti.

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KTAMS sağlık personeli görevlendirmelerinde yasa ve tüzüklere uyulması konusunda çağrı yaptı
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Yazılı açıklama yapan Bengihan, sendikanın, sağlık hizmetlerindeki hukuka aykırı olduğunu belirttiği idare anlayışını daha önce de protesto ettiğini, geçen ay Kamu Sağlık Çalışanları Nakil Tüzüğü’ne uymayan görevlendirmeler için dava dosyaladıklarını ancak keyfi uygulamaların devam ettiğini ileri sürdü.
Sağlık Bakanının Nakil Kurulunu toplamadan görevlendirmeler yaptığını iddia eden Bengihan, “çalışanlar arasında ayrım yaparak hak-hukuk tanımayan bu uygulamaların İyi İdare Yasası’na aykırı” olduğunu savundu.
“Göreve gelirken, Anayasa ve yasalara uyacağına ve uyulduğunun takipçisi olacağına dair yemin edenlerin hukuktan uzaklaşması kabul edilemezdir.” diyen Bengihan, Sağlık Bakanını çalışanlar arası ayrım yapmaktan vazgeçerek yasalara ve tüzüklere uymaya ve Başbakan Ünal Üstel’i meselenin takipçisi olarak bu hususta gereğini yapmaya davet etti.
 
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