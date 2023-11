ABD Ağrotur üssü üzerinden İsrail’e silah, teçhizat ve asker sevk ediyor

Haravgi gazetesi İsrail gazetesi Haaretz’in dünkü sayısını kaynak göstererek “silah, teçhizat ve asker taşıyan 40’ın üzerinde ABD ve 20 İngiliz nakliye uçağı ve 7 ağır nakliye helikopterinin Ağrotur üssüne uçtuğun

ABD’nin Ağrotur üssü üzerinden İsrail’e silah sevkiyatı yaparak Kıbrıs’ı askerî açıdan Gazze savaşına karıştırdığı haber verildi.

Haravgi “Haaretz: Üsler Üzerinden ABD’den İsrail’e Silah Sevkiyatı… N. Hristodulidis Konuyla Bilgisi Olmadığını Söylüyor” başlıklı haberinde İsrail gazetesi Haaretz’in dünkü sayısını kaynak göstererek “silah, teçhizat ve asker taşıyan 40’ın üzerinde ABD ve 20 İngiliz nakliye uçağı ve 7 ağır nakliye helikopterinin Ağrotur üssüne uçtuğunu” yazdı.

Gazetenin aktardığına göre ABD’nin Kıbrıs’taki İngiliz askerî üssü Ağrotur’u kullanarak bütün Avrupa’dan İsrail’e silah sevkiyatı yaptığını yazan Haaretz uçakların yüklerini, Avrupa’daki ABD ve NATO’ya ait askerî depolardan aldığı bilgisini verdi.

Haberde 18 ve 24 Ekim’de Güney İspanya’daki Rota üssünden kalkan C-17-A Globemaster tipi iki devasa askerî uçağın, 25 Ekim’de Almanya’daki hava üssünden bir C-17 Ramstein tipi uçağın ve 5 Kasım’da C-130 Hercules tipi bir Amerikan askerî nakliye uçağının Adana’daki İncirlik üssünden Ağrotur’a uçtuğu kaydedildi.

Habere göre Haaretz, İngiliz Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün, dış politika ve uluslararası istihbarat konularını işleyen “Declassified” isimli medya kuruluşunun kendisine ilettiği bu bilgileri yalanlayarak “uluslararası ortaklarla çatışmaların gerilimini azaltmak için çalıştıklarını” söylediği bilgisini de aktardı. Haravgi, aynı konuda görüşü sorulan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise “öyle bir bilgisi olmadığını” savunarak “Kıbrıs savaş operasyonları için ileri karakol olarak kullanılamaz” dediğini yazdı.

Öte yandan Sigmalive, Haaretz kaynaklı haberi “ABD’nin İngiliz Ağrotur Üssü Üzerinden İsrail’e Silah Sevkiyatı Yapıyor Haberi” başlığıyla okurlarına aktardı.

Habere göre Tel Aviv’e 180 mil, uçuş mesafesiyle 40 dakika uzaklıktaki Ağrotur üssünün uzun zamandan beridir İngiliz askerî operasyonları ve Orta Doğu’daki bombardımanlar için kullanıldığı belirtilen haberde uçaklara yüklerinin, Avrupa’daki ABD ve NATO’ya ait askerî depolardan yüklendiği bilgisi verildi, “ABD uçuşlarının yarıya yakınının ‘askerî yardım sağladığı' söyleniyor” ifadesi kullanıldı.

Haaretz “Declassified’ın, Amerikan silah ve teçhizatlarının Ağrotur’a Türkiye, İspanya ve Almanya’daki Amerikan üslerinden verilmekte olduğu bilgisine ulaştığını kaydetti.

C-17’lerin 134 personel ve aralarında Abrams ve Black Hawk helikopterlerinin de bulunduğu çeşitli tiplerde askerî teçhizat taşıma kapasitesine sahip olduğunu, c-130 Hercules’in 128 asker ve 19 bin 600 kilo askerî teçhizat taşıma kapasitesinde olduğunu aktaran Haaretz, Declassified’in Gazze bombardımanlarının başlamasından iki ay öncesinde bu üslerden Amerikan Hava Kuvvetleri’ne (USAF) ait herhangi bir uçak kalktığını saptamadığını aktardı.

Haaretz Güney İsrail’deki Nevatim hava üssüne inen Amerikan uçaklarının silahları İsrail ordusuna teslim ettiği, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na inen Amerikan uçaklarının da zırhlı araçlar indirdiği bilgisini verdi. Haaretz’e göre son 12 gün içerisinde İsrail’3 gitmek üzere 4 USAF uçağının (CN-35 ve C-295 tipi) Ağrotur’dan havalandığı tespit edildi. Deniz bölgesinde devriye, gözlem görevi dışında asker ve silah sevkiyatı için de kullanılan bu uçaklardan C-295 71 asker ve 9 bin 250 kilo askeri yük taşıma kapasitesine sahip.

Diğer bir USAF uçağı 8 Kasım gecesi Ağrotur’dan kalkarak Lübnan’ın Beyrut kentine uçtu ve bir saat sonra Ağrotur’a geri döndü, ne aldığı ya da ne bıraktığı öğrenilemedi.

İngiliz hükümetinin Amerikan uçaklarında ne olduğunu bildiğine inanıldığına dikkat çeken Declassified, İngiltere Savunma Bakanı’nın bir süre önce parlamentoda “Egemen Üslerin kullanılması da dahil ABD operasyonları için Birleşik Krallığın yetkisi gerekeceğini” söylediğini hatırlattı

“Kıbrıs, İsrail'in Gazze'deki bombardımanları için "en önemli uluslararası güç ve teçhizat konuşlandırmasını" ifadesini kullanan Haaretz, Declassified’i kaynak göstererek Birleşik Krallığa ait 33 nakliye uçağının 11 Ekim’de Ağrotur’dan Tel Aviv’e uçtuğunu ve Gazze bombardımanının başlamasının ardından iki hafta boyunca her gün uçuş yaptığını kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın bu uçuşlardan 17’sini doğruladığı ancak taşıdıkları yük veya personel hakkında detay vermekten kaçındığı belirtilen haberde, özetle şu ifadeler yer aldı:

“Bu uçuşların bazılarında Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin İsrail’e sevk edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Dışişleri Bakanlığı bir ‘D Açıklama’ yayımladı. Bu SAS kuvvetlerinin Gazze’deki rolünün İngiliz basınında yer almasını engellemek için medyadan, ‘ulusal güvenliği’ zedeleyebilecek bilgilerin yayımlanmaması talebiydi. The Sun, 27 Ekim sayısında SAS komandolarının Kıbrıs’ta konuşlandırıldığını açıkladı.

New York Times 2 Kasım’da ABD insansız hava araçlarının (IHA) gözlem için Gazze Şeridi üzerinde uçtuğunu, bunu Amerikan Savunma Bakanlığı’nın iki subayı tarafından doğrulandığını yazdı. Gazete İHA’ların kalkış yerinin öğrenilemediğini ancak uçuş güzergahlarının, diğer olası kalkış yerleri arasında Ağrotur’un da olabileceğini gösterdiğine işaret etti ve Dışişleri Bakanlığı’nın İHAların Kıbrıs’taki İngiliz üssünden havalandığı bilgisini ne doğruladığını ne de yalanladığını aktardı.”