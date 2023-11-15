AB üyeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs ekonomisinin, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, AB üye devletleri arasında en yüksek büyüme hızına sahip olduğu haber verildi.

Eurostat tarafından yayımlanan verilere dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs ekonomisinin büyüme hızının 2023 yılının 3’üncü çeyreğinde yüzde 2,5 olduğunu yazan Politis gazetesi, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın büyüme oranının özellikle turizm ve ticaretten kaynaklandığını ekledi.

