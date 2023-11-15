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Yağışlı hava Lefkoşa’nın Rum kesimini vurdu

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Yağışlı hava Lefkoşa’nın Rum kesimini vurdu
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Bölgede etkili olan yağışlı hava sistemi nedeniyle Lefkoşa’nın Rum kesiminde birçok ev ve işyerinde su baskını meydana geldiği bildirildi.
Alithia “Yeri, Dünkü Fırtınanın Merkezindeydi” başlıklı haberinde sanayi bölgesi Yeri’de çalıştıkları atölyenin çatısında mahsur kalan iki kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığını, ambülansla hastaneye kaldırılan mağdurların sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.
Gazete Rum İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde itfaiye birimlerinin, aşırı yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerine dolan suyun tahliyesi yanında, çalıştıkları atölyenin çatısında mahsur kalan iki kişiyi kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini yazdı.
 
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