“Kıbrıs sorunu, er ya da geç çözülmeli”

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yantao Liu, Çin’in Suudi Arabistan ile İran arasındaki mutabakatta büyük rol oynayan Dünya Güvenliği İnisiyatifi ilkelerinin Kıbrıs sorununun hali için uygulanabileceğini belirtti

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yantao Liu, Kıbrıs sorununun er ya da geç çözülmesi gerektiğini söyledi. Yantao Liu, “BM Güvenlik Konseyi kararlarını, müzakerelerin yeniden başlamasını ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon ilkesini şiddetle destekliyor.” dedi, şunları ekledi:

“Müzakerelerin yeniden başlaması için çeşitli taraflarca harcanan bütün çabaları destekliyoruz. Barışçıl müzakereler temelinde Kıbrıs sorununa kısa zamanda kapsamlı, adil ve sürekli bir çözüm bulunabileceğine inanıyoruz. Bu sorun çok uzun zamandır devam ediyor ancak şimdi yeni bir fırsat penceresi görüyoruz. Bu da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için kişisel temsilcisini atamasıdır.”

Yantao Liu, şahsen görüştüğü Holguin’e tarafların, müzakerelerin yeniden başlama yolunun açılması için iki toplumun kısa zamanda bir fikir birliği oluşturması maksatlı görevine destek vermesi umudunu ilettiğini de kaydetti. Çin’in, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi vizyonunun başarıya ulaşmasını kolaylaştırmak için gerek BM Güvenlik Konseyinde gerek ikili temaslar çerçevesinde objektif ve adil rol oynamaya devam edeceğini belirten Çinli Büyükelçi, “Çin’in, Suudi Arabistan ile İran arasındaki mutabakatta büyük rol oynayan Dünya Güvenliği İnisiyatifi ilkelerinin Kıbrıs sorununun halli için de uygulanabileceği” görüşünü dile getirdi.

