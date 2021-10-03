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AB fonlarından Güney Kıbrıs'a 1,2 milyar Euro'luk ödenek

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AB fonlarından Güney Kıbrıs'a 1,2 milyar Euro'luk ödenek
Rum Yönetiminin AB fonlarından toplamda 1,2 milyar Euro tutarında önemli bir mali destek alacağı bildirildi.
Alithia Avrupa Komisyonu’nun “Yarının Kıbrıs’ı” isimli kurtarma ve dayanıklılık planı çerçevesinde halihazırda ön finansman şeklinde 157 milyon Euro serbest bıraktığını, sadece eylül ayında toplam 182 milyon 600 bin Euro’luk ödenek onaylandığını yazdı.
Komisyon’un, “Yarının Kıbrıs’ı” planında yer alan yatırım ve reformların gerçekleştirilmesi için ödenek onaylamaya devam edeceğini kaydeden gazete, adı geçen plan süresince Güney Kıbrıs’ın alacağı toplam Avrupa ödeneğinin 1,2 milyar Euro olmasının beklendiğine dikkat çekti. 
Habere göre Rum Bakanlar Kurulu son toplantısında “Yarının Kıbrıs’ı” isimli kurtarma ve dayanıklılık planının koordinasyon idaresi olarak işleyecek Avrupa Programları Genel Müdürlüğü’nde ayrı bir Kalkınma Müdürlüğü “ ihdas etme kararı aldı. 
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