Rum Yönetimi New York’tan eli boş döndü

Rum Yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel temsilci ataması senaryosunun gerçekleşmemesi nedeniyle New York’tan eli boş dönmesinin “Kıbrıs sorunu için zor günlerin kapıda olduğu” anlamına geldiği ifade edildi

New York’un iki taraf arasında büyük bir mesafe bulunduğunu gösterdiğine işaret eden diplomatik çevrelerin, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi atanması senaryosunun uzaklaştığı, ortak açıklamanın “gezmeye gittiği”, Rum Yönetiminin de New York’tan eli boş döndüğü tespitinde bulunduğu bildirildi.

Haftalık Kathimerini “New York Gerilemeyi Kilitledi” başlıklı haberinde Rum Yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel temsilci ataması senaryosunun gerçekleşmemesi nedeniyle New York’tan eli boş dönmesinin “Kıbrıs sorunu için zor günlerin kapıda olduğu” anlamına geldiğini yazdı, şu ifadeleri kullandı:

“Yalnız geçen zamanın 2023 (Rum) Başkanlık seçiminden önce gelişme beklenmesinin zor olduğunun doğrulanması nedeniyle değil, güven yaratıcı önlemlerin (GYÖ) görüşülmesi ve teknik komitelerle sınırlı kalınması riskinin artması nedeniyle Kıbrıs sorunu için zor günler kapıda.”

Gazete yetkilerinin, güven artırıcı önlemleri içermesi ve teknik komitelerin rolünün artmasının, o noktada kalmayacağı ve amaç olmayacağı mantığı ile diplomatik çevreler açısından sorun olmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Üst düzey diplomatik kaynakların ana kaygısı, Cenevre konferansının yapıldığı Mayıs’tan itibaren, 2-3 ay içerisinde ikinci bir konferans yapılması niyeti varken bunun mümkün olmaması. New York, iki taraf arasında, yıl sonuna kadar bir prosedür başlaması olasılığının uzaklaştığını hissettiren büyük bir mesafe olduğunu gösterdi. Yeni yeni yıldan itibaren çalışmalar, başkanlık seçimleri yüzünden de zorlanacak ve aynı kaynakların söylediğine göre, çok kıymetli zaman kaybedilmekle kalmayacak, müzakerelerin zemininin bozulması riski de var.”

BM ÖZEL TEMSİLCİ İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ BAŞLATIYOR

Fileleftheros Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta gerçekleşen üçlü görüşmesinin ardından BM tarafından yapılmayan, Genel Sekreter’in özel temsilci atayacağı açıklamasının yapılabilmesi için önümüzdeki hafta bir telefon diplomasisi başlayacağını bildirdi.

Gazete güvenilir kaynaklarına dayanarak BM’nin önümüzdeki haftalarda, çıkmazın aşılması ve özel temsilci atanması yöntemi bulunması için müdahil taraflarla telefon diplomasisi başlatacağını bu diplomasinin Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve ay sonuna kadar Kıbrıs’taki Özel Temsilci görevini yürütecek olan Elizabeth Spehar tarafından yürütüleceğini yazdı.

Guterres’in, geçen Salı günü New York’ta gerçekleşen üçlü çalışma yemeğinin ardından yapması planlanan ancak yapılamayan açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’ne hesap verecek bir özel temsilci atanmasıyla ilgili olduğuna işaret eden gazete “BM bir kez daha, açıklama yapılarak halledilmesi gereken bir konuyu yönetmekte acizlik gösteriyor” ifadesini kullandı.

Aynı gazete “BM Halen Kartlarını Kapalı Tutuyor” başlıklı haberinde BM Genel Sekreter Sözcü Vekili Ferhan Haq’ın, söz konusu açıklamanın neden yapılmadığı, yapılıp yapılmayacağı sorusuna karşılık “bir şey söylemediğimizde, unuttuğumuz için değil, bir şey söylememeye bilinçli karar verdiğimiz için söylemiyoruz” dediğini yazdı.