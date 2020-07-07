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AB'den Güney Kıbrıs-Yunanistan deniz bağlantısına maddi destek

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AB'den Güney Kıbrıs-Yunanistan deniz bağlantısına maddi destek

Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz bağlantısı kurulması için maddi destekte bulunmaya yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs-Yunanistan Deniz Bağlantısı 2021” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü’nün, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz bağlantısı kurulması için 6 milyon Euro’ya kadar sübvansiyonda bulunmaya yeşil ışık yaktığını belirtti.

Gazete, Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü ile Güney Kıbrıs arasındaki istişarelerin yaklaşık bir sene önce başladığını anımsattı.

Habere göre, Rum Enerji,Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı ve eski Turizm Müsteşarı Natasa Pilidu dün düzenlediği basın toplantısında kısa zaman içerisinde çıkılması planlanan ihalenin ayrıntılarını anlattı.

Pilidu, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki deniz bağlantısının 2021 yılında başlamasının planlandığını da ifade etti.

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