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22 aylık bebek elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

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22 aylık bebek elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Limasol’a bağlı İpsona bölgesinde meydana gelen trajik bir olay sonucu 22 aylık erkek bebeğin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Alithia gazetesi, bu trajik olayın geçen cuma günü 22 aylık erkek bebeğin evlerinin salonunda bulunduğu esnada elektrik çarpması sonucu meydana geldiğini yazdı.
Bahse konu bebeğin ambulansla hastaneye götürüldüğünü, kalbi ve solunumun durması nedeniyle entübe edilerek Makarios Hastanesi’ne gönderildiğini yazan gazete, bebeğin cumartesi günü öğleden sonra hayatını kaybettiğini belirtti.
 
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