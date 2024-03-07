YDÜ'den Tunus'ta başarılı temsiliyet

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin NCADS üyesi öğrencileri Bengisu Yorulmaz ve Bayram Yağız Abacı, Tunus’ta IADS Yarıyıl Kongresi’ne katılarak Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören diş hekimliği öğrencilerini temsil etti

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (NCADS) üyeleri olan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Bengisu Yorulmaz ve Bayram Yağız Abacı, Şubat ayında Tunus’ta düzenlenen 70’inci Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (International Association of Dental Students-IADS) Yarıyıl Kongresi’ne katılarak Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören diş hekimliği öğrencilerini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’nın desteği ile Tunus’a giden Bengisu Yorulmaz ve Bayram Yağız Abacı, 14 ülkeden temsilcilerin yer aldığı kongrede, dünyadaki tüm diş hekimliği öğrencileri alınan kararlarda oy kullandı. Genel Kurulda gerçekleştirilen oylamada, Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği'nin yönetmelik ve tüzüklerinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı. Oylamada, IADS’ın mevcut başkan Lamis Elsheikh de görevini Deniz Devrim Kaya’ya devretti.

70’inci Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği Yarıyıl Kongresi’nde, Rusya ve Kuzey Kıbrıs arasında, diş hekimliği öğrencilerine yönelik başlatılacak öğrenci değişim programı ile ilgili de planlamalar yapıldı. Bu yıl Tunus’ta düzenlenen kongrenin gelecek yıl düzenlenecek 71’incisinin Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da gerçekleştirilmesine de oy birliği ile karar verildi.

Başta diş hekimliği, tıp, veterinerlik hekimliği ve eczacılık öğrencileri olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin, üyesi oldukları uluslararası öğrenci birlikleri ile dünyaya entegre olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekan Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’ne (NCADS) üye öğrencileri Bengisu Yorulmaz ve Bayram Yağız Abacı’nın da Tunus’ta sadece üniversitelerini değil Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören tüm diş hekimliği öğrencilerini temsil ettiğini vurguladı.

