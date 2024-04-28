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Bir valiz dolusu uyuşturcuyla ülkeye girerken yakalandı

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Bir valiz dolusu uyuşturcuyla ülkeye girerken yakalandı
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Havalimanı'ndan bugün sabah saatlerinde ülkeye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 09:00 sıralarında, Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan M.B. (E-29)’nin valizinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde (toplam 26 paket) yaklaşık 13 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.
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