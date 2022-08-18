Züleyha Karaman’ın “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” isimli kitabı yayımlandı

Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman’ın “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” isimli yeni kitabı yayımlandı.

Züleyha Karaman, Türkçe-İngilizce çıkan yeni kitabında, geçen zamanın, Kıbrıs’ta egemen eşit iki devlete dayalı, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü de içeren, uluslararası eşit temsiliyeti olan adil bir çözüme ulaşılması için ömrünü tüketen Rauf Denktaş’ı nasıl haklı çıkardığını; Denktaş’ın devleti ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için kararlı ve şuurlu duruşunu gazetecilik anıları ile aktarıyor.

Satışa sunuldu

Türkiye’de internetten satılan “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” kitabı, Lefkoşa’da Işık Kitabevi, Deniz Plaza ve Rüstem Kitabevi’nde satışa sunuldu.

Züleyha Karaman’ın, Annan Planı refenadum sürecini anlatan ve ön sözünü Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yazdığı “Tarihe Tanık Olduk” 2005’de; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vasiyet gibi sözlerini içeren ve hastane günlerini konu alan “Bir Liderin Son Sözleri” isimli kitabı ise 2021’de yayımlandı.