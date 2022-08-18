Talih kuşu Girne'ye kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye 16583 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne gezici bayilerimizden Mehmet Bağseven tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 19 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

18 August 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16583

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16983

50690

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01018

42539

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07738

51125

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13158

33742

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22502

33663

65411

68817

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05434

33269

35729

43372

45614

54659

60651

71849

74837

77059

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02828

04536

08362

14237

16440

16896

20756

28659

34023

37506

48653

48814

51087

58021

63158

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06583

10583

11583

12583

13583

14583

15583

16083

16183

16283

16383

16483

16503

16513

16523

16533

16543

16553

16563

16573

16580

16581

16582

16584

16585

16586

16587

16588

16589

16593

16683

16783

16883

16983

17583

18583

19583

26583

36583

46583

56583

66583

76583

Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar

549

884

Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04

50

Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

0 5