Talih kuşu Girne'ye kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye 16583 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne gezici bayilerimizden Mehmet Bağseven tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 19 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.
18 August 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16583
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16983
50690
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01018
42539
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07738
51125
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13158
33742
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22502
33663
65411
68817
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05434
33269
35729
43372
45614
54659
60651
71849
74837
77059
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02828
04536
08362
14237
16440
16896
20756
28659
34023
37506
48653
48814
51087
58021
63158
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06583
10583
11583
12583
13583
14583
15583
16083
16183
16283
16383
16483
16503
16513
16523
16533
16543
16553
16563
16573
16580
16581
16582
16584
16585
16586
16587
16588
16589
16593
16683
16783
16883
16983
17583
18583
19583
26583
36583
46583
56583
66583
76583
Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar
549
884
Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04
50
Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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