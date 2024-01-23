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Züleyha Karaman’ın “İlhak” kitabı çıktı

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Züleyha Karaman’ın “İlhak” kitabı çıktı
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Gazeteci Züleyha Karaman’ın, “Tarihin Tozlu Raflarında Kalmış Hisler İlhak” adını taşıyan dördüncü kitabı, Türkiye’de yayımlandı.
Ankara’da Berikan Yayınevi tarafından basımı yapılan 272 sayfalık kitap, üç bölümden oluşuyor. 
“Kıbrıs’ta nereden nereye…” isimli ilk bölümünde 1571’den 2023’e kadar olan gelişmeler aktarılıyor; Kıbrıs Türkleri, Ankara Ulus’ta yapılan Atatürk Anıtı’nın temeline konulmak üzere neden kanlarını gönderdiği, 1940’ların sonlarında Kıbrıs’a gelen Yahudilere Rum kilisesinin neden karşı çıktığı; Rumların ABD Büyükelçisini öldürmesi ve daha birçok güncel konu ilk bölümde yer alıyor. 
“Karaoğlan Kıbrıs’ta” isimli ikinci bölümde, Bülent Ecevit’in Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 6 ay sonra Kıbrıs’a yaptığı tarihi ziyaret ve Kıbrıs Türklerinin neleri hedeflemesi gerektiği hakkındaki görüşleri var.
Üçüncü bölümde ise Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Yasama Meclisi’nin Türkiye’ye bağlanma kararı ve ek olarak, milletvekillerinin Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasını tartıştığı ilgili komite tutanakları yer alıyor.
Kitabın sunuş yazısında, gazeteci yazar Mesut Günsev, “Karaman’ın anılarda bile zor hatırlanacak günlere götürdüğünü ve tarihe kalıcı notlar bıraktığı” ifadesini kullanıyor.
Türkiye’de, “kitapyurdu.com” başta olmak üzere internetten satışa çıkan kitap, kısa süre sonra KKTC’de de kitapçılarda okuyucuyla buluşacak.
 
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