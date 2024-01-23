Daha uzun yaşamak için 5 yöntem

Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırları yıllardır araştırılıyor. Zamanı geri döndürmenin kesin bir yolu olmasa da yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve ömrü uzatmaya yardımcı olabilecek basit alışkanlıklar var

İnsan ömrü giderek uzarken bu sürenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi de büyük önem taşıyor. Peki uzun ve sağlıklı bir yaşam için ne yapılabilir? Uzun yaşam kliniği HUM2N'nin tıbbi direktörü Dr. Nirusa Kumaran, daha uzun ve sağlıklı yaşamanın beş basit yolunu anlattı.

İşte ömrü sağlıklı bir şekilde uzatmanın yolları…



DAHA FAZLA BİTKİ VE YAĞLI BALIK YİYİN

Daha az et ve daha fazla bitki yemek, kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılmasından bağırsak sağlığının iyileştirilmesine kadar birçok sağlık yararıyla ilişkilendiriliyor.

Dr. Kumaran, bunun bir nedeninin, bitkilerin antioksidan ve antiinflamatuar özellikler içeren bir dizi polifenol içermesi olduğunu söylüyor.

Bitkilerde doğal olarak oluşan mikro besinler olan polifenollerin, aynı zamanda atardamarlarda yağ plaklarının birikmesine ve kan pıhtılarına karşı da koruma sağladığı düşünülüyor.



DAHA FAZLA EGZERSİZ YAPIN

İster hızlı yürüyüş ister yüzme veya tenis maçı olsun, egzersizin sağlık için çok önemli olduğunu herkes bilir.

Dr. Kumaran, sağlıklı bir kilonun korunmasına, metabolizmanın hızlandırılmasına ve kas kütlesinin artırılmasına yardımcı olabileceğinden formda kalmanın uzun ömür için de hayati önem taşıdığını söylüyor.

Çok şişman olmak, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve bazı kanserler gibi bir dizi kronik hastalık riskini artırırken, zayıf olmak küçük rahatsızlıkların ciddileşmesine neden olabilir.



SİGARAYI BIRAKIN

Dr. Kumaran, “Sigarayı herhangi bir aşamada bırakmak, sağlık açısından önemli faydalar sağlayabilir ve yaşam beklentisini artırabilir.”

“Biri ne kadar erken bırakırsa, sağlığındaki iyileşmenin meyvelerini o kadar çabuk toplamaya başlayabilir.” diyor.



SOSYALLEŞİN

Daha sağlıklı bir yaşam sürmek sadece spor salonuna gitmek ve sebze yemekten ibaret değildir; başkalarıyla bağlantıda kalmak da önemlidir.

Dr. Kumaran'a göre sosyalleşme, fiziksel ve zihinsel sağlığınız için hayati önem taşıyor.

Başkalarıyla zaman geçirmek aynı zamanda daha iyi bilişsel sağlık ve fiziksel sağlıkla da bağlantılıdır çünkü sosyal insanların diğer sağlıklı alışkanlıklarla ilgilenme olasılığı daha yüksektir.



YETERİNCE UYUYUN VE STRESİ AZALTIN

Yeterli uyku almak ve stres seviyelerini yönetmek, daha uzun yaşamak için hayati öneme sahip. Çünkü uyku onarım için hayati önem taşıyor.

Araştırmalar, yeterince uyumayan kişilerin kalp hastalığı, tip 2 diyabet, obezite ve depresyona yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu defalarca gösteriyor.

Ek olarak, Dr. Kumaran, stresin tüm sağlık sorunlarına önemli bir katkıda bulunabileceği ve “sessiz bir katil” görevi görebileceği konusunda uyarıyor.



