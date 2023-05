Zorunlu trafik sigortasına yüzde 80 zam

Sigorta ve reasürans şirketleri, zorunlu trafik sigortasının fiyatını 800 TL’den 1.500 TL’ye artırdı

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ayrıca birçok mal ve hizmet bedelinin döviz cinsinden olması hayat pahalılığını artırdıkça artırıyor.

Döviz kurundaki yükselişten etkilenen sektörlerden biri de araç sigortası yapan şirketler oldu… Bu da zammı beraberinde getirdi.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın,

Zorunlu Trafik Sigortası’na (Third Party) yüzde 80 oranında zam yaptıklarını açıkladı.

Kasko sigortaya fiyat artışı yapılmadığını sadece zorunlu trafik sigortasının fiyatının zamlandığını ifade eden Kavçın, “Yapılan artış oranı araçların niteliklerine, kişilerin kaza yapmama sonucunda elde ettikleri indirim haklarına göre değişebilmekte olup, ortalama olarak yüzde 80 civarındadır” dedi. Kavçın, kaza yapan ve indirim hakkını kaybeden sürücülerin bu fiyat artışını daha fazla hissedeceklerini söyledi.

Kavçın, şimdiye kadar en düşük 800 TL olan zorunlu trafik sigortasına yapılan zamla en düşük 1.500 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın, ülkemizde araç sigortalarının kasko (Full Sigorta) ve Zorunlu Trafik Sigortası (Third Party) olmak üzere iki farklı teminat içerecek şekilde yapıldığını söyledi.

Kavçın, kasko sigortanın koşullara uygun bir kaza sonucunda sigortalının kendi aracına olan hasarları tazmin ettiğini, trafik sigortasının ise kişinin bir kaza sonucu 3’üncü şahısların malına ve canına verdiği zararları ödediğini ifade etti.

Kasko sigorta fiyatlarına herhangi bir artış yapılmadığına işaret eden Kavçın, “Ancak trafik sigortalarında Türk Lirası ile prim alıp döviz bazında hasar ödemenin getirdiği zararları karşılamakta olan sektörümüz fiyat artışı yapmak zorunda kalmıştır. Yapılan artış oranı araçların niteliklerine, kişilerin kaza yapmama sonucunda elde ettikleri indirim haklarına göre değişebilmekte olup, ortalama olarak yüzde 80 civarında artırılmıştır. Kaza yapan ve indirim hakkını kaybeden sürücüler bu fiyat artışını daha fazla hissedeceklerdir” dedi.

Kavçın, araç niteliklerine ve kişilerin indirim haklarına göre değişken olan primin geçen sene ödenen primden yaklaşık yüzde 80’den başlayarak aşağıya doğru değişkenlik göstereceğini vurguladı.

Kavçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kasko sigortalarında prim hesaplaması kriterlerinin başında araç değeri gelmesine rağmen tek kriter olarak bir hesaplama yapmamız doğru değildir.

Prim, araç bedeli yüzde 3 olarak hesaplandıktan sonra Hasarsızlık Tüzüğü gereği aracın motor gücü, sürücünün yaşı, sigortalının hasar geçmişine göre indirim veya cezasına göre artırım yapılması gerekmektedir. Ancak bir örnek vermek gerekiyorsa; 20 bin sterlin olan bir aracın baz primi 600 sterlin olarak çıkmaktadır. Motor gücü 2000 cc ise 600 sterline yüzde 15 eklenmekte prim 690 sterline çıkmaktadır. Sigortalının kaza yapmama sonucunda yüzde 40 indirimi olması halinde prim 414 sterline düşmektedir, yaş ve diğer kriterlerde dikkate alınmaktadır”.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın, trafik sigortasında artışa gidilmesinin başlıca nedenlerinden birinin Türk Lirası’nın değer kaybetmesi karşısında artan döviz maliyetleri olduğuna dikkat çekti. Kavçın, ülkemizde araç yedek parçasının üretilmediğini ve her türlü yedek parçanın yurt dışından döviz ödeyerek temin edildiğini kaydetti.

Kavçın, “Döviz yüzde 100 artmışsa, sigorta şirketlerinin parça temini de yüzde 100 arttı” diyerek, ülkemizde yaşadığımız hayat pahalılığı sonucunda TL olan işçiliklerin bile yüzde 200 oranında arttığına vurgu yaptı.

Kavçın, “Bugün gelinen noktada Trafik Sigortasının fiyatı aracın deposunu yarıya kadar doldurmaya bile yetmeyecek düzeydedir. Yaklaşık 11 aydır herhangi bir fiyat artışı yapmadan bu şekilde çalışan şirketlerimizin uğradığı zararlar daha fazla sürdürülemez hale gelmiştir herhalde ülkemizde son 11 aydır fiyat artırmayan tek sektörde sigorta sektörüdür”.