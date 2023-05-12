“Aylık 22 bin TL taksit nasıl ödenecek?”

Hükümetin “ilk evim kredisi” vaadini değerlendiren ekonomist Mahmut Sezinler “Aylık taksit 22 bin TL, mevcut asgari ücret 11 bin 800 TL ile nasıl ödenecek?” diye sordu

Hükümetin 1 yıllık icraatlarının anlatıldığı önceki günkü basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel’in, “Gençlere yüzde 1 faizli, 10 yıl vadeli 'ilk evim kredisi' vermeye başlıyoruz” vaadini inceleyen ekonomist Mahmut Sezinler, “Aylık taksit 22 bin TL olacak… Mevcut asgari ücretle gençler bu rakamı nasıl ödeyecek?” diye sordu.Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu vaadi değerlendiren ekonomist Sezinler’in paylaşımı şöyle:“1.200.000 TL’nin 10 yılda 1.440.000 TL faizi var. Toplam borç 2.640.000 TL olacak. 120 ayda ödeneceğine göre ayda 22.000.00 TL taksit olacak.Şimdi böyle bir taksidi asgari ücretli ne zaman ödeyebilecek?Eğer asgari ücrete her yıl %50 artış yapılsa ancak 2026 yılında ödenmeye başlayabilir. Başka hiçbir yeme sağlık eğitim kıyafet vb... harcamalara para kalmadan. Bu nasıl bir hesap bu nasıl bir açılım.”