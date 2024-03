Ziyamet’e yeni okul için ilk harç atıldı

Halil Falyalı Yardım Vakfı tarafından Ziyamet’e yapılacak olan “Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu”nun temeli törenle atıldı

"Bir Okul da Sen Yap” kampanyası kapsamında Halil Falyalı Yardım Vakfı tarafından Ziyamet’e yapılacak olan “Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu”nun temeli törenle atıldı.

2 bin 634 metrekarelik bir alan içinde konumlanacak olan okul binası, 650 metrekare kapalı alandan oluşacak. Bina oturum alanı ise, açık teraslar dahil 770 metrekare olacak.

Okulun idari binası birinci katta, sınıflar, atölyeler, bekleme odaları ve mutfağın bulunacağı odalar ise zemin katta yer alacak.

Okulda, on bir sınıf, iki atölye, öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmesi için çok amaçlı mutfak, çok amaçlı salon, rehber öğretmen odası, bekleme odaları ve 410 metrekare iç avlu olacak.

Bina tamamlanınca Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu buraya taşınacak.

Vakıf adına konuşma yapan Les Ambassadeurs Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şahinoğlu, “Halil Falyalı bir vatanseverdi, yardımseverdi ve gönlünde inanılmaz bir Karpaz aşkı vardı” dedi. Şahinoğlu, Özge Falyalı’nın, eşinden bayrağı devralarak, bölgeye yardım ve yatırımlarını devam ettirdiğini söyledi.

Şahinoğlu, temeli atılacak okulun çocukların bilgi yuvası olacağını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, okulun vizyonunun çok uzun zaman önce ortaya konulduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Özge Falyalı’nın, Halil Falyalı adına bir proje yapmak istediğini kendisine anlattığını dile getiren Çavuşoğlu, böylelikle sürecin başladığını söyledi.

Ziyamet’teki mevcut okulun yeterli kapasitede olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, hibe olarak yapılacak okulun bölgede özel eğitimin kalitesini artıracağını ve öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim almasına vesile olacağını söyledi.

KKTC’nin genç bir devlet olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şu ana kadar “KKTC tarihinin tüm dönemlerinin en üstünde” bir hayırseverlik gördüklerini ifade ederek, son 40 yılda yapılan okullardan daha fazla son dört buçuk yılda okul yapıldığını söyledi.

Toplamda 24 tane okulu projelendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “KKTC’nin 1974’ten beri 24 tane yeni okulu yoktur” dedi. Bu okulların 22 tanesinden, 17’sinin eğitime başladığını, 24 okulun 15 tanesinin “Bir Okul Da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, 24 okulun 9 tanesini devletin yaptığını belirtti.

“Bir Sınıf Da Sen Yap” kampanyası da yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, bu şekilde sisteme 140 sınıf eklendiğini; bu sınıfların 120’sinin prefabrik, 20 tanesinin ise normal sınıf olduğunu söyledi. Toplamda 170 sınıf ve 24 okul tamamlanacağının altını çizen Çavuşoğlu, “Bu KKTC tarihinin en üst performansıdır ve 1974’ten bu yana yapılanların toplamından fazladır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, iki veya üç yıl içerisinde okulların kapasite, güvenlik, standart sorunlarının tarihe karışacağı inancını vurgulayarak, ülkede tarih yazmak niyetinde olduklarını kaydetti.

Temeli atılan okulun mutfağında öğrencilerin öğle yemeklerini ücretsiz yiyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, mutfağın ismini açılışta açıklayacaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, okulun Karpaz halkı için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Başbakan Ünal Üstel de, Halil Falyalı Yardım Vakfına teşekkür ederek, halkı selamladı.

Hükümete geldikleri günden beri halka verdikleri sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Üstel, “Amacımız halkımıza mutluluk getirmek, rahat yaşamasını sağlamak” diye konuştu.

“Öncelik gençlerimiz” diyen Başbakan Üstel, gençlerin ülkede kalması, ev sahibi olması ve istihdamı için de her türlü çalışmayı yaptıklarını kaydetti. Üstel, hükümetin her gün yeni bir açılım yaptığını vurguladı.

Başbakan Üstel, depreme dayanıklı olmayan okullar üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Bunun yanı sıra yeni okulları ülkeye kazandırmak için de çalışmalara devam ettiklerini belirten Üstel, hükümet ve duyarlı iş insanlarının katkılarıyla bugüne kadar yapılmayan yeni okulun ülkeye kazandırıldığını söyledi.

İhtiyaçların bugün ortaya çıkmadığına vurgu yapan Üstel, bundan önceki hükümetlerin kaç tane okul, bina yaptığını sordu. Eğitimde istenmeyen durumların aydınlığa kavuşması için öncülük yaptıklarını belirten Üstel, polise, hukuk devletine güvenlerinin sonsuz olduğunu vurguladı. Üstel, bu çalışmalara ellerinden gelen katkıyı koyduklarını kaydetti. Üstel, “Bu olaylar bugün çıkmadı, geçmişte de vardı. Biz hükümet olarak cesaret ettik, irade koyduk” dedi.

Çiftçi, hayvancı ve esnafı da unutmadıklarının dile getiren Üstel, verilen desteklere dikkat çekti. Yangından zarar gören iki işyerine 6 ay sosyal sigorta, ihtiyat sandığı prim desteğini ve çalışanların maaşlarını ödeyeceklerini dile getiren Üstel, “Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişten gelen sorunlar birikti. Biz irade koyuyoruz. Bir bir hepsini çözeceğiz” diye konuştu.