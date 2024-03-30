"Karpaz'a yatırımlar sürecek"

Başbakan Üstel, Yenierenköy’deki eski sağlık ocağının belediyeye devredileceğini, binanın sosyal aktivite alanı yapılacağını ve bölgede spor alanları yaratılacağını vurguladı

Başbakan Ünal Üstel, Karpaz bölgesinin KKTC’nin “incisi” ve vazgeçilmezleri olduğunu belirterek, bu bölgeye destek ve yatırımların süreceğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel dün Karpaz bölgesinde temaslarda bulundu ve açılışlara katıldı. Yenierenköy’de temasları sonrası basın toplantısı düzenleyen Üstel, Karpaz bölgesine ve bu bölgede yaşayan kadınlar, gençler, çocuklar ve yaşlılara verilen öneme dikkat çekti.

Başbakan Üstel, hükümet olarak dün Karpaz bölgesinde bir çok açılış, temel atma töreni ve temaslarda bulunduklarını kaydetti. Duyarlı iş insanlarının katkılarıyla yatırımları sürdürdüklerini, dün de bölgede özel eğitim merkezi yapımı için adım atıldığını ve çağdaş modern bir binaya kavuşacaklarını ifade eden Üstel, Yenierenköy Lisesinde de çocukların hizmetine sosyal aktivite alanı kazandırıldığını kaydetti.

TİKA tarafından desteklenen Karpaz Araştırma İstasyonu’nun da bölgeye kazandırıldığını ifade eden Üstel, “Karpaz KKTC’nin incisidir. Burada yaşayan kadınlarımızı gençlerimizi desteklemek için çalışıyoruz, bizim vazgeçilmezimizdir” dedi.

Yenierenköy’deki eski sağlık ocağının belediyeye devredileceğini ve binanın sosyal aktivite alanı yapılacağını ifade eden Üstel, bölgede spor alanları yaratılacağını, mevcut sahanın da ihaleye çıkılarak, gereken onarım adımlarının atılacağını anlattı.

Karpaz bölgesindeki kadınlar, gençler ve çocukların, bölge insanının, vazgeçilmezleri olduğunu, bu yatırımların da bunu gösterdiğini belirten Üstel, bölgede kadınlara yönelik verilecek destekleri anlattı.

