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“Ziraat Bankası'ndan Kıbrıs Türk Kadınına Büyük Destek”

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“Ziraat Bankası'ndan Kıbrıs Türk Kadınına Büyük Destek”
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'1974 yılından bu yana Kıbrıs Türk ekonomisini destekleyen Ziraat Bankası, başarı ile devam eden KKTC İlk Evim Konut Kredileri ve KKTC Tarımsal Mekanizasyon Kredilerine ilave olarak KKTC Kadın Girişimci Destek Paketini kullanıma sundu. Kredi paketi ile kadın girişimcilerin ticari faaliyetlerinin desteklenerek ülke ekonomisine katılımlarının artırılması amaçlanıyor. İlgili kredi ürününden, faaliyet süresi 1 yılı tamamlamış olan kadın girişimcilere ait şahıs firmaları veya firma ortaklarından kadın olanların hissesi toplamı %50 ve üzeri olan firmalar yararlanabilecek. 36 ay vadeli olarak yararlanılabilecek kredi paketinde firma başı kullandırım tutarı azami 1 milyon TL olup; başvurular tüm Ziraat Bankası Şubelerinden yapılabilecektir.'
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