“KKTC’nin Süregelen Jeostratejik Önemi ve Mavi Vatan” kitabı tanıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli amiral, Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “KKTC’nin Süregelen Jeostratejik Önemi ve Mavi Vatan” isimli kitabı Lefkoşa’da tanıtıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğinde, Mücahitler Sitesi Tören Salonunda yer alan tanıtım törenine, milletvekilleri, bürokratlar ve dernek üyeleri katıldı.

Cihat Yaycı, kitap tanıtımı öncesinde “Tarih boyunca Kıbrıs’ın özellikle Türkler için önemi nedir?” konulu konferans da verdi.

Doç. Dr. Yaycı, KKTC’de bulunmanın kendisi için onur ve gurur olduğunu ifade ederek, Kıbrıs adasının ata toprağı olduğunu ve gençlere, vatan için geçmişte verilen mücadeleleri anlatmanın önemini vurguladı.

Geçmişteki mücadelenin geleceğe taşınması, Kıbrıs Türk gençliğine anlatılmasının önemine işaret eden Yaycı, bu konuda zaafiyet gördüğünü söyledi.

Kıbrıs’ın Türklük dünyası için önemli ve değerli olduğuna işaret eden Yaycı, denizler açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Tarih boyunca deniz ticaretinde de Kıbrıs adasının büyük önem taşıdığını belirten Yaycı, Kıbrıs’ın ata toprağı olduğunu ve hiç bir zaman Helen olmadığını söyledi.

Osmanlının adayı Yunanlılardan almadığını, adanın hiç bir zaman Yunan bağlantısı olmadığını belirten Yaycı, bu konuların gençlere çok doğru şekilde anlatılmasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk tarihinin gençlere en doğru şekilde anlatılması için iyi bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Yaycı, özellikle bu konu üzerinde durduğunu, çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de Kıbrıs’a çok önem verdiğini ve buradaki Türk varlığının korunması için yaptığı çalışmaları anlattı.

Atatürk’ün her zaman Kıbrıs’ın Türk dünyası ve Türkiye Cumhuriyeti için önemini vurguladığını ifade eden Yaycı, “Lozan Antlaşması çerçevesinde Kıbrıs, KKTC ve Türkiye” konusunda değerlendirmeler yaptı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman adadaki Türk varlığının korunmasının teminatı olduğunu söyledi.