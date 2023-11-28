Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'ın yetkilerinin artması konusunu değerlendirmeye karar verdi. Teknolojinin tüm nimetlerini futbola aktarmak isteyen IFAB'ın son kararına göre VAR artık kornerlere de karışabilecek. Böylece hakemlerin saha içindeki yetkilerine bir yardım daha gelecek.

Teknoloji yavaş yavaş futbolu da sarmaya devam ediyor. VAR'ın gelişiyle birlikte her şey bilgisayar başından kontrol edilmeye başlanmışken, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) yeni bir karar almak üzere.

VAR'IN YETKİLERİ ARTTIRILIYOR

İngiliz basınından Times'ın haberine göre; maçlarda yaşanabilecek hataları en aza indirgemeyi düşünen IFAB, VAR'ın yetkilerinin artması konusunu değerlendirecek. İlk konu olarak kornerleri gündemine alan IFAB, kornerlere de VAR'ın karışmasını sağlayacak.

YETKİLERİ BELLİYDİ

VAR, hali hazırda yalnızca; kırmızı kart, penaltı, ofsayt, gol gibi maçın gidişatını doğrudan etkileyecek pozisyonlarda kullanılıyor.