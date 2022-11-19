Zeki Çeler: “Güvenli Girne için ‘Kent bekçileri’ uygulaması hayata geçecek”

Girne Bağımsız Belediye Başkanlığına adaylığını açıklayan Zeki Çeler, Girne Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti.





Zeki Çeler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, emekli polislerle yaptığı görüşmede, Girne’deki sorunları konuştuklarını belirterek, çözüm önerilerini ve projelerini anlattığını ifade etti.



Çeler, "kentin karanlık olduğunu ve suç oranının yüksek olduğunu" söyledi.



Özellikle kent güvenliği konusunda belediye ile polisin işbirliği yapması gerektiğine dikkat çeken Çeler, belediyenin kent bekçileri uygulaması ile suçun önlenmesi konusunda katkı koyacağı bir projesi olduğunu vurguladı.



"Şehrin karanlık olması konusunda belediyenin sorumluluk almamasının kabul edilemez olduğunu" söyleyen Çeler, seçilmesi halinde belediyenin şehrin aydınlatılması konusunda inisiyatif alacağını vurguladı.



Kentte yaşanan trafik sorunu ile ilgili çözüm önerilerini de anlatan Çeler, "trafik zabıtalarının polisle daha çok işbirliği yapacağını" kaydetti.



Çeler, toplu taşımayı geliştirmek ve yaşattığı sorunları çözmek için projesinin de hazır olduğunu sözlerine ekledi.