Aksa Futbol Ligleri 9. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

AKSA SÜPER LİG
Yenicami-Hamitköy: 1 – 0
BUGÜN
Miracle Değirmenlik-Yonpaş Dumlupınar: 3 –3
Türk Ocağı-Mesarya: 1 – 4
MağusaT.Gücü-Cihangir: 6 – 0
20 KASIM 2022, PAZAR
14.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Göçmenköy (Serkan Şimşek))
14.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Lefke (Ali Özer)
14.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği (Tufan Çerçioğlu)
21 KASIM 2022, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Çetinkaya (Emre Öztaşlı)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Mormenekşe-Pera Gençler B.: 0 – 3
Esentepe-Binatlı: 0 – 2
Dörtyol-M. HacıaliYılmazköy: 1 – 2
Yalova-İncirli: 1 – 0
20 KASIM 2022, PAZAR
14.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Yenierenköy (İsmail Ercan)
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Yeniboğaziçi (Hüseyin Özkan)
14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Lapta (Hakan Ünal)
14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Düzkaya (Şakir Azizoğlu)