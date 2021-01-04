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Zekamızla dalga geçmesinler

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Maraş’ın açılması planının geri çekilmesine karşılık, Ercan Havalimanı’nın BM gözetiminde uluslararası uçuşlara açılmasına ilişkin Rum tarafının önerisiyle ilgili haberlere tepki gösterdi

Zekamızla dalga geçmesinler

Maraş’ın açılması planının geri çekilmesine karşılık, Ercan Havalimanı’nın BM gözetiminde uluslararası uçuşlara açılmasına ilişkin Rum tarafının önerisiyle ilgili haberler gündemi meşgul etmeye devam ederken konu hakkında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Postası’na konuştu.
Ertuğruloğlu, bu spekülasyonları medyadan takip ettiklerini anlatarak, Dışişleri Bakanlığı’na böyle bir şeyin gelmediğini, resmi bir şey olmadığını ifade etti.
Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığına gelmişse de bize yansımış değil dedi.
Ertuğruloğlu, Rum yönetiminin böylesi bir paketle geleceği ya da geldiğine ilişkin resmi bir şey olmadığının altını çizdi.
Tahsin Ertuğruloğlu, “(velev ki böyle bir öneri) olursa da söz konusu değil, zekamızla dalga geçmesinler” diye de ekledi.
 
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