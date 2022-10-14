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Zehra Aba, kıyma fiyatına isyan etti

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Lefkoşa’nın tanınmış esnaflarından ‘Zehra Aba’ kıyma fiyatına tepki gösterdi: “Kıyma 230 TL oldu, yani 45 TL zam geldi. Yani diyorlar ki kapadın gidin evde yatın”

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Zehra Aba, kıyma fiyatına isyan etti

Lefkoşa’nın tanınmış esnaflarından ‘Zehra Aba’ diye bilinen restoran sahibi çileden çıktı. Her gün onlarca müşterisine sıra dışı lezzetlerini sunan ancak yapılan zamlar nedeniyle çıkmaza girdiklerini ifade eden restoran sahibi Şazi Demet Paşaoğlu, sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi:
“Arkadaşlar Kıbrıs’ın badadez köftesi yağlı GIYMA ile olmaz.. GIYMA yağlı olursa eğrim büyrüm olur..
Sıfır yağlı GIYMA bu gün 230 TL oldu. Yani 45 TL zam geldi.. yani deyiyorlar ki kapadın gidin evde yatın..
Ne yapayım hiç bilmem…zam yap sen da dediler..
Hacanabir zam.. insanlara günah..
Zam yapmıyorum…Ama sebep olanların masasından hoylosto yemekler olsun hep inşallah….
Biz nemi yapacayık? aynen devam…”
 
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