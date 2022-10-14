Gayretköylüler dert küpü

Gayretköy’e ne hükümet ne de Güzelyurt Belediyesi yatırım yapmıyor, ilgi göstermiyor. Bölge adeta kaderine terk edildi. Köy halkı Başbakan Üstel’i bölgeye davet etti ve sorunlarının bir an önce çözülmesini talep etti





Kıbrıs’ın en verimli toprağına sahip olan ve geçimini tarımsal üretim yaparak kazanmaya çalışan Gayretköy sakinleri, yetkililerin ilgisizliğinden dert yanıyor.

Sınır bölgesi Gayretköy’e ne merkezi hükümet ne de Güzelyurt Belediyesi yatırım yapmıyor, ilgi göstermiyor.

Tarımsal üretim yaparak hayatını geçirmeye çalışan köy halkı, Başbakan Ünal Üstel’i bölgeye davet etti ve sorunlarının bir an önce çözülmesini talep etti.

1974’ten sonra gazilerin yerleşimiyle oluşan Gayretköy, adeta kaderine terk edilmiş bir köy haline geldi.

Bölgedeki bazı binalar ve çocuk parkı bakımsızlıktan dökülürken, yıpranmış yollar ise onarım bekliyor





Kıbrıs’ın en verimli toprağına sahip olan ve geçimini tarımsal üretim yaparak kazanmaya çalışan Gayretköy sakinleri, yetkililerin ilgisizliğinden dert yanıyor.Sınır bölgesi Gayretköy’e ne merkezi hükümet ne de Güzelyurt Belediyesi yatırım yapmıyor, ilgi göstermiyor.Tarımsal üretim yaparak hayatını geçirmeye çalışan köy halkı, Başbakan Ünal Üstel’i bölgeye davet etti ve sorunlarının bir an önce çözülmesini talep etti.1974’ten sonra gazilerin yerleşimiyle oluşan Gayretköy, adeta kaderine terk edilmiş bir köy haline geldi.Bölgedeki bazı binalar ve çocuk parkı bakımsızlıktan dökülürken, yıpranmış yollar ise onarım bekliyor