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Zatürre geçiren Ertuğrul Hasipoğlu, YDÜ Yeniboğaziçi Hastanesi'ne sevk edildi

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Zatürre geçiren Ertuğrul Hasipoğlu, YDÜ Yeniboğaziçi Hastanesi'ne sevk edildi
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Eski bakanlardan, siyasetçi, doktor Ertuğrul Hasipoğlu, zatürre şüphesiyle dün önce Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da YDÜ Yeniboğaziçi Hastanesi'ne sevk edildi. YDÜ Yeniboğaziçi Hastanesi yoğun bakım servisine alınan 83 yaşındaki Ertuğrul Hasipoğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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