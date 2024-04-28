Aksa Futbol Ligleri 29. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Mağusa Türk Gücü – Alsancak Yeşilova: 7 – 0
Pera L. Gençler Birliği – Göçmenköy: 1 – 0
Doğan Türk Birliği – Mesarya: 4 – 0
Yeniboğaziçi – Küçük Kaymaklı: 1 – 2
Cihangir – Türk Ocağı: 9 – 0
China Bazaar Gençlik Gücü – Lefke: 1 – 1
Karşıyaka – Dumlupınar: 6 – 2
Çetinkaya – Yenicami:3 – 2
AKSA 1. LİG
Mormenekşe – Yalova: 0 – 0
Girne Halk Evi – Ozanköy: 1 – 2
Çanakkale – Esentepe: 2 – 2
Binatlı – Gönyeli: 3 – 1
Yılmazköy – Lapta: 4 – 0
Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu:0 – 3
Düzkaya – Maraş: 3 – 3
Değirmenlik – Geçitkale: 4 – 0
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