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“Zararım bir milyon TL”

Güzelyurt’ta üretici Zafer Andaç, derenin kontrolsüz bir şekilde akması ve taşmasından dolayı zarara uğradıklarını söyledi ve "Zararım yaklaşık 1 milyon TL’dir" dedi

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“Zararım bir milyon TL”
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Güzelyurt’ta eski Lefke anayolu üzerinden taşan dere, yol üzerinden geçti.
Güzelyurt’ta Piyale Paşa Mahallesi’nde üretici Zafer Andaç, domates ve kabak seralarının bulunduğu bölgede derenin kontrolsüz bir şekilde akması ve taşmasından dolayı zarara uğradıklarını belirtti.
Andaç, “Yıllardır sorunu gerekli birimlere aktarmamıza rağmen, çare bulunmuyor, sorun 1974 yılından beri devam ediyor” dedi. Seraların içerisine kadar çok şiddetli çamurlu su girdiğini ifade eden Andaç, “Tam verim alacağımız dönemde seraları basan çamurlu su bizi mahvetti, zararım yaklaşık bir milyon TL’dir” diye konuştu.
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