Limasol'u hortum vurdu

Limasol’un Yermasoya bölgesinde çıkan hortum, ortalığı savaş alanına çevirdi. Hortumun üzerinden geçtiği bir ev enkaza dönüştü. Hortumun etkisiyle vinç yıkıldı, ağaçlar yerinden söküldü, konutlar hasara uğradı, elektrik direkleri devrildi, çatılardaki güneş enerji sistemleri uçtu

Günün ilk saatlerinde yaşanan agresif hava olaylarının merkezi konumundaki Limasol’un Yermasoya bölgesi, çıkan hortum ve şiddetli dolu yağışı sonrasında afet yerine döndü.Bölgeyi etkisi altına alan kötü hava koşulları, Limasol’a bağlı Yermasyoa yöresinde çıkan hortum yüzünden büyük zarara yol açtı. Hortumun üzerinden geçtiği bir ev enkaza dönüştü. Hortumun etkisiyle vinç yıkıldı, ağaçlar yerinden söküldü ve konutlar hasara uğradı, elektrik direkleri devrildi.Yermasoya’da saat 03.30 dolaylarında çıkan hortum elektrik şebekesine de zarar verdiği için elektrik enerjisi verilemeyen bölgede Rum Elektrik İdaresi (AİK), İtfaiye, Sivil Savunma ve yetkili bütün birimler çalışma yaptı.Yermasoya’nın sahil cephesindeki bütün yollar trafiğe kapatılırken Limasol-Lefkoşa otoyolunun Yermasoya mevkiinde, her iki şeridi de sürüklenen nesneler nedeniyle kapandı.Rum radyosu hortumdan ve şiddetli dolu yağışından ilk belirlemelere göre 50’den fazla ev ve iş yerinin ciddi hasar gördüğünü duyurdu.Yermasoya Belediye Başkanı Kiriakos Ksidias, en az 4-5 evin oturulamaz hale geldiğini, içlerindeki eşyaların da sokağa savrulduğunu söyledi.Hortum sırasında çatıların, güneş enerji sistemlerinin uçtuğunu, kırılan camlar nedeniyle parmaklarını kaybeden İsrailli bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.Hortum elektrik direklerini ve ağaçları devirdi, reklam panolarını uçurdu ve bir inşaat vincini yıktı. Elektrik direklerinin kırılması nedeniyle orta ve yüksek voltaj taşıyan elektrik kablolarının yollarda bulunduğuna işaret eden Rum polisi halktan, kablolara dokunmamaları uyarısında bulundu.“Atienu”da (Kiracıköy) ise şiddetli yağmur nedeniyle köy yolları nehre dönüştü.