Zam var, ilaç yok

Ülkede yaşanan ilaç eksikliği gün geçtikçe daha kötü duruma doğru giderken, vatandaşların bulamadığı ilaçların fiyatları dahi bir anda yüzde 37 civarında zamlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nde 14 Aralık itibariyle tüm ilaç ürünlerine yapılan yüzde 36.77’lik zam ile eşzamanlı şekilde ülkemizde de 15 Aralık günü itibariyle tüm ilaç ürünleri yüzde 36.77 oranında zamlandı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, ilaç ihtiyacının büyük bir kısmının Türkiye’den tedarik edildiğine vurgu yaparak, 14 Aralık’ta Türkiye’deki ilaç fiyatlarına gelen yüzde 36.77’lik zammın, 15 Aralık itibariyle Kıbrıs’ın kuzeyinde de geçerli olmaya başladığını belirtti.

İlaca erişim noktasında yaşanan sıkıntının devam ettiğini ve birçok ilaç ürününün aylardır ülkeye gelmediğini ifade eden Tekiner, bu sıkıntının kısa sürede çözülmesini beklemediklerini de vurguladı. Ülke piyasasındaki ilaç eksikliği artık ciddi bir sorun haline dönüşürken, ilaç çeşitlerinin birçoğunu stoklarda bulamayan vatandaşlar; eczane eczane dolaşıp ilaç aramak, hatta sağlıklarına kavuşabilmek için bazen Güney Kıbrıs’taki eczanelerden fahiş fiyatlarla ilaç almak zorunda kalıyorlar.

Eczacıların ilaca erişim noktasında yaşadığı sıkıntının Türk Lirası kullanımı kaynaklı olduğunu belirten Eczacılar Birliği, ilaçların yüzde 80’inin Türkiye’den geldiğini ancak Türkiye’deki ilaç üreticisi firmaların TL kaynaklı üretim sorunları yaşadığını ifade ediyor. Türkiye, ilaç üreten firmalara ödenen ücretle ilgili bir Euro kuru belirlerken, bu kur, uzun süredir 1 Euro: 7.86 TL olarak, yani gerçek değerinin yarısından bile az olarak sürdürülüyordu. Geçtiğimiz hafta, söz konusu kura yüzde 36.77’lik zam yapılmasıyla birlikte TC Devleti’nin ilaç üreticisi firmalara ödediği Euro kuru yaklaşık 10 TL’ye yükseldi fakat yine de Euro’nun gerçek kuruna erişemedi. Yapılan zammı yeterli bulmayan ilaç üreticisi firmaların kısıtlı miktarda üretime devam etmesi beklenirken, ilaç ihtiyacının büyük bir bölümünü Türkiye’den karşılayan ülkemizdeki ilaç sıkıntısının uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

