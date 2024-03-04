Zam furyası bitmiyor

Marketlerdeki ürünler zamlanmaya devam ediyor. 24’lü tuvalet kağıdının fiyatı 190 TL’den 230 TL’ye, sıvı çamaşır ilacının fiyatı 120 TL’den 150 TL’ye, çamaşır yumuşatıcısının fiyatı 90 TL’den 110 TL’ye, baldo pirincin fiyatı ise 70 TL’den 95 TL’ye yükseldi

Pahalılık aldı başını gidiyor… Döviz kurunun yükselişinin yanı sıra gider kalemleri arttıkça, tüm sektörler de mal ve hizmet bedellerini yükseltiyor.

Geçtiğimiz hafta tüp gaza 25 TL, ekmeğe 1,50 TL zam yapıldı.

Marketlerdeki gıda ve hijyen ürünleri de zamlanmaya devam ediyor. Buna göre, 24’lü tuvalet kağıdının fiyatı 190 TL’den 230 TL’ye, 12’li havlunun fiyatı (rulo peçete) 180 TL’den 220 TL’ye, 3 litre sıvı çamaşır ilacının fiyatı 120 TL’den 150 TL’ye, 3 litre çamaşır yumuşatıcısının fiyatı 90 TL’den 110 TL’ye, baldo pirincin fiyatı ise 70 TL’den 95 TL’ye yükseldi.

Rakı fiyatı da yüzde 50 zamlandı, 70’lik rakının fiyatı 200 TL’den 300 TL’ye çıktı.

NALCIOĞLU: FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDECEK

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu, “Arttık biz de, halk da duruma alışıyoruz” diyerek, enflasyon devam ettiği sürece fiyat artışlarının devam edeceğini kaydetti.

Nalcıoğlu, geçmişten bugüne vatandaşlarımızın alışkanlığı olan stokçuluğun da ekonomik şartlar ve zamlar sebebi ile son bulduğunu belirterek, eskiden kilolarca ya da paketlerce alınan ürünlerin miktarının azaldığını ifade etti. Marketlerin manav reyonlarından bir zamanlar 2 -3 kilo salatalık, domates veya patates alan müşterilerin artık taneyle alışveriş yaptıklarını kaydeden Nalcıoğlu, evde bulunsun diye alınan 3-4 paket bakliyatın da tek pakete düştüğünü söyledi.

