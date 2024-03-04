Restoranlarda Rum müşteriler de azaldı

Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar, maliyetlerde yüzde 60 civarında artış olduğunu, işlerin iyi gitmediğini, artık Rum müşterilerin de azaldığını ifade etti

Pahalılık, ardı arkası kesilmeyen zamlar tüm sektörleri etkiledi…Fiyat artışları karşısında zor günler geçiren sektörler arasında yer alan restorancılar, artan maliyetler karşısında çıkmaza sürüklendiklerini belirtti. Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Arif Bayraktar, maliyetlerde yüzde 60 civarında artış olduğuna dikkat çekerek, sektörün zor durumda olduğunu, işlerin iyi gitmediğini vurguladı.Bayraktar, yükselen maliyetleri fiyatlara yansıtmak zorunda olduklarını bu durumun da yüzde 70’e varan müşteri kaybına neden olduğunu söyledi. Bayraktar, asgari ücretin artması, aynı zamanda kullandıkları temel ihtiyaç ürünlerinde ciddi fiyat artışı yaşanması sebebiyle maliyetlerinin yüksek oranda arttığını belirtti.Yaşanan durumun artık adaptasyon süreci de olmadığının altını çizen Bayraktar, yok oluşa doğru gidildiğini belirtti.Bayraktar, et fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek geçen yıl 350 TL’ye aldıkları 1 kilo eti bu yıl 650 TL’ye aldıklarını ifade etti.Öte yandan Güney Kıbrıs’la rekabet edemediklerini, artık Rum müşterilerin de azaldığını ifade ederek, bunun sebebinin oradaki maliyetlerin özellikle de et fiyatının daha düşük olmasından kaynaklandığını söyledi.Yaşanan olumsuz şartlar nedeniyle restoranların yüzde 30-40 civarının el değiştiğini kaydeden Bayraktar, durumun ciddiyetini anlattı.Bayraktar, artan fiyatlara vatandaştan da olumsuz tepkiler aldıklarını ancak işletmelerin gözüyle de durumun görülmesi gerektiğini vurguladı. Bayraktar, en küçük ölçekli bir restoranda çalışan sayısının 7-8 olduğunu belirterek, restorancının maliyetinin sadece sipariş edilen yemek olmadığını, maaş, çalışanın yatırımları, elektrik, su giderleri, kira gideri gibi birçok giderin de olduğunu ifade etti.Elektrik faturalarının geçen yıla kıyasla yüzde 100’den fazla arttığını vurgulayan Bayraktar, nasıl başa çıkacaklarını bilemediklerini, restorancıların artık çıkmaza doğru yol aldığını kaydetti.“KRİZ MASASI OLUŞTURULMALI”Bayraktar, hükümetin bir kriz masası oluşturması gerektiğine dikkat çekerek, artan maliyetleri düşürmek için planlamalar yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Özellikle restoranların çalışan sayılarının fazla oluşuna da değinen Bayraktar, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının maliyetlere etkisinden bahsederek bu noktada hükümetin biran önce bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.