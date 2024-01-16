YYK, Curcioğlu için taziye mesajı yayımladı

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ile YYK üyeleri, taziye mesajında şunlar kaydetti:
“Lefkoşa’nın sevilen ve saygın kişilerinden Emekli Polis Genel Müdür 2’nci Yardımcısı Mehmet Curcioğlu’nun ebediyete intikal etmiş olmasını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Curcioğlu’na Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.