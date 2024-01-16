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Gönyeli-Alayköy sınırlarında bulunan ana arterlerin aydınlatma çalışmaları sürüyor

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Gönyeli-Alayköy sınırlarında bulunan ana arterlerin aydınlatma çalışmaları sürüyor.

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Gönyeli-Alayköy sınırlarında bulunan ana arterlerin aydınlatma çalışmaları sürüyor
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Karayolları Dairesi iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, geçen ay Gönyeli Çemberi’nden Yılmazköy’e kadar olan alan aydınlatıldı.
Yeni bir proje kapsamında Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı arasındaki aydınlatmaların da yenileneceği kaydedilen açıklamada, Girne’den Boğaz’a kadar olan bölgenin Girne Belediyesi ile Karayolları Dairesi iş birliğinden ışıklandırılmaya başlandığı ifade edildi.
Gönyeli- Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu konuyla ilgili açıklamasında, “Karayolları Dairesi ile Gönyeli Çemberi ile Yılmazköy arasında gerçekleştirdiğimiz örnek çalışmayı bu kez Boğaz’dan Gönyeli Çemberi’ne kadar olan kısımda yapmaya başladık” dedi.
Karayolları Dairesi’nden alınacak malzeme yardımı ile belediyenin personel ve araç desteğinin birleşeceğini ifade eden Amcaoğlu, Gönyeli Alayköy bölgesindeki ana arterlerin ışıklandırmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.
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