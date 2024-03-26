"Yüzüne tüküreceğimiz kişilerin peşinden koşuyoruz"

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, ülkede yaşanan trafik kazaları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Gencecik çocuklar, hayallerinin peşinde geleceklerini kurmak için geliyorlar adamıza, tabutlarında gönderiyoruz körpe, çiçek gibi ana kuzularını.

Rantın, peşkeşin, sahtekarlığın dibine vurduğumuz bu ada yarısında yüzüne tüküreceklerimizin peşinde koşuyoruz…"

