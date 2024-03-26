Döviz, asgari ücreti eritti

Hem TL’nin değer kaybetmesi hem de enflasyonun artması, dar gelirliyi fena vuruyor. Ocak ayı başında 813 dolara denk gelen asgari ücret 733 dolara kadar geriledi

Ekonomide bir yandan Türk Lirası hız kesmeden düşerken, enflasyon

da hız kesmeden artıyor. Bunun sonucunda ise başta asgari ücret olmak üzere tüm maaş ve ücretler eriyor. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren 27 bin 587 TL brüt, 24 bin TL net asgari ücret; 80 günde dövizler karşısında

yaklaşık yüzde 10 oranında geriledi. Ocak ayı başındaki serbest piyasa kurlarına göre 24 bin TL’lik net asgari ücret 813 dolara denk gelirken 20 Mart itibarıyla 733 dolara kadar indi. Aynı sürede 735 Euro’dan 671 Euro’ya; 637 sterlinden 573 sterline düştüğü de hesaplandı.

İŞVERENE MALİYETİ 92 DOLAR AZALDI…

Türk Lirası’nın döviz değeri üzerinden yapılan hesaplamalara göre “asgari ücretin işverene maliyeti” de giderek düşüyor. 20 Mart’taki kurlarla asgari ücretin işverene maliyeti yılbaşında belirlenen ilk asgari ücrete kıyasla 92 dolar daha az. Ocak ayı başı itibarıyla 934 dolara denk gelen brüt asgari ücret dünkü kurlarla 842 dolara indi. Bu hesaplamaya göre tüm mal ve hizmetleri dövizle belirleyen işveren kesimine asgari ücretlinin maliyeti, her ay daha da azalıyor.

PAHALILIK DURMUYOR…

İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde enflasyon Şubat ayında

%4.59; yılın ilk iki ayında %8.60; bir yılda da %85.71 oranına yükseldi.

