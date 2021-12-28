“Yürekleri varsa maaşlar ödenmesin”

El-Sen Başkanı Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz’ın “kurum çalışanları ay sonunda maaş alamayabilir” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi: “Yürekleri varsa Perşembe günü maaşlar ödenmesin, yürekleri varsa devletin ödediği gün 13.maaşlar ödenmesin”





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın “kurum çalışanları ay sonunda maaş alamayabilir” şeklinde açıklama yapmasına El-Sen’den tepki geldi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının maaşlarına, özlük haklarına uzanan elleri kırarız” diyerek, “Yürekleri varsa Perşembe günü maaşlar ödenmesin” şeklinde konuştu.

Özkıraç, Kıb-Tek’te yaşanan son gelişmeler hakkında El-Sen Merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nın, “Kıb-Tek battı, maaşlar ödenmeyecek” açıklamasında bulunduğunu ifade eden Özkıraç, bu açıklamayı reddettiklerini belirterek, “Eğer Kıb-Tek battıysa sizin buradaki göreviniz nedir?” diye sordu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyelerinin tek görevinin kurumu daha iyi bir duruma getirmek olduğunu dile getiren Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nın açıklamasının bilinçli bir şekilde yapıldığını öne sürdü.

El-Sen ile devlet arasında imzalanan protokoller olduğunu hatırlatan Kubilay Özkıraç, atılan imzalara sahip çıkılmadığını savundu. Özkıraç, “Kıb-Tek’i batırmayız” dedi.

“KIB-TEK ÇALIŞANLARININ MAAŞLARINA, ÖZLÜK HAKLARINA UZANAN ELLERİ KIRARIZ”

“Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarına, özlük haklarına uzanan elleri kırarız” diye konuşan Özkıraç, şöyle devam etti:

“Yürekleri varsa Perşembe günü maaşlar ödenmesin, yürekleri varsa devletin ödediği gün 13.maaşlar ödenmesin… Yürekleri varsa özellikle teknik ekiplerin ek mesaileri ödenmesin.”

Geçen hafta ilgili bakanla görüşme yaparak, önerilerini sunduklarını ve karşı tarafın önerilerini dinlediklerini anlatan Kubilay Özkıraç, seçim döneminde taraf olmak istemediklerini vurgulayarak, toplumun yanında olduklarını kaydetti.

Ülkedeki sıkıntıların, kuruma da yansıdığını ifade eden Özkıraç, “Kıb-Tek’i satmaya çalışanların beceremeyeceğini” söyledi.

“KIBRIS TÜRK SENDİKAL HAREKETİNDE GÖRÜLMEDİK EYLEMLER BAŞLAYACAK”

Seçimden sonra gelecek hükümeti beklediklerini belirten Özkıraç, yazılı ve sözlü önerilerini sunduklarını dile getirdi. Özkıraç, önerileri gerçekleşmez ise Kıbrıs Türk sendikal hareketinde görülmedik eylemler başlayacağını savundu.

Son dönemlerde Kıb-Tek üzerinde oyunlar oynandığını ileri süren Özkıraç, en az 15 bin tane sayaca ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, “Ambarlarımız boş” dedi.

“Kıb-Tek batmadı, batmaz” diyen El-Sen Başkanı Özkıraç, enerji fonu oluşturulması önerisinde bulundu.

“Sürekli karanlıkta olmamak için” El-Sen’in her türlü eyleme hazır olduğunu dile getiren Kubilay Özkıraç, “Fransa’da Macron’a yapılanın aynısını yaparız” dedi.

El-Sen Başkanı Özkıraç, yakıt konusunda sıkıntı olmadığını da açıklayarak, 3'ü veya 4’üne yakıt geleceğini bildirdi.

“BU SON UYARIMIZDIR, DİREKT SOKAĞA İNECEĞİZ”

“Bu son uyarımızdır, bir daha basın toplantısı yok direkt sokağa ineceğiz” diyen Kubilay Özkıraç, emeğin karşısında kimsenin duramayacağını söyledi. Özkıraç, borçlu olan tüm devlet kurumlarının elektriğini her gün keseceklerini bildirdi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bir soru üzerine, “Bu ülkede yüzde 2, yüzde 98’i yönetiyor” dedi.



