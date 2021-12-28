Maliye’den 1 milyar TL çıkacak

Hükümet, 15 gün içerisinde toplamda 1 milyar 218 milyon TL’lik bir ödeme yapacak. Başbakan Sucuoğlu, 13’üncü maaşların cuma günü ödenmesi için hükümetin çalışmalar yürütmekte olduğunu açıkladı



Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetin asgari ücrete ilişkin aldığı tavsiye nitelikli kararın dün Resmi Gazetede ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdiğini açıkladı.

Başbakan, hükümetin ödeme mükellefiyetlerine ilişkin olarak da açıklamalarda bulunarak, hükümetin 15 gün içerisinde toplamda 1 milyar 218 milyon TL’lik bir ödeme yapacağını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, 13’üncü maaşların cuma günü ödenmesi için hükümetin çalışmalar yürütmekte olduğunu ifade ederek, 13’üncü maaşların pazartesinden önce cuma günü ödenebileceğini söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün saat 16.00’da Başbakanlıkta basın toplantısı düzenlendi.

Başbakan Sucuoğlu, dün itibarıyla, hükümetin güvenoyu almasının ardından 44 gündür görevde bulunduğuna işaret ederek, bu süre içerisinde yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret etti.

Hükümetin görevde olduğu 44 günlük süre içerisinde Türk Lirası’nın döviz karşında yüzde 60’lık bir değer kaybına uğradığına işaret eden Başbakan Sucuoğlu, ülkede ekonomik daralmanın eksi yüzde 16 olduğunu belirtti.

Pandemin tüm hızıyla sürdüğüne ve yılsonunun getirdiği sıkıntılara işaret eden Sucuoğlu, pandemiden dolayı özel sektörde sıkıntıların yaşandığı, lokomatif turizm sektörünün gelirlerinin 950 milyon dolardan 160 milyon dolara kadar gerilemesinden dolayı büyük bir darbe aldığı, yükseköğrenimde yavaş yavaş öğrencilerin ülkeye gelmesine rağmen öğrencilerin de yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı istenilen düzeyde çarşıya bir yansıma olmadığı ve inşaat sektöründe durağanlığın yaşandığı bir süreçten geçildiğine aktardı.

Başbakan Sucuoğlu, son bir haftadır dövizde yaşanan düşüş ve Türk Lirası’nın tekrardan değer kazanmasıyla birlikte, hükümetin bazı ayarlamaları ve ödeme mükellefiyetine ilişkin yaptığı çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi.

“ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN HÜKÜMETİN TAVSİYE KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI”

Sucuoğlu, asgari ücrete ilişkin olarak hükümetin bugün itibarıyla tavsiye niteliğinde bir karar aldığını ifade ederek, “Hükümetin asgari ücrete ilişkin aldığı tavsiye nitelikli kararı dün Resmi Gazetede ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdiğini söyledi.

Asgari ücretin, saatlik 40,38 TL, günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL, aylık 7 bin TL olarak Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdiğini belirten Sucuoğlu, bunun tavsiye kararı olduğunu ve 10 günlük bir itiraz süresi olduğunu yineledi.

“13. MAAŞ ÖDEMELERİNİN CUMA GÜNÜ YAPILABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başbakan Sucuoğlu, dün, Temmuz ayı ek mesai ödemelerinin 29 milyon TL olarak yapıldığını da açıkladı.

Sucuoğlu, ayrıca hükümetin ileriki günlerde yapacağı ödemelere ilişkin olarak da detaylı bilgiler verdi.

Sucuoğlu şöyle dedi:

“28 Aralık Salı günü emekli maaşları için 220 milyon TL, 30 Aralık Perşembe memur maaşları ve belediyeler 262 milyon TL ile taşımacılık ödemeleri 10 milyon TL, 3 Ocak Pazartesi günü 13’üncü maaş ödemeleri için 420 milyon TL, 7 Ocak Cuma iç borç ödemesi 115 milyon TL, 11 Ocak 2022 Salı öğretmenlerin hazırlık ödeneği 38 milyon TL, perşembe günü cari harcamalar (82 milyon TL), Kıb-Tek (36 milyon TL) ve su harcamaları (6 milyon TL) için 124 milyon TL”

Başbakan Sucuoğlu, hükümetin 13’üncü maaş ödemelerinin cuma günü yapılabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Belki sürpriz olur ve 13’üncü maaşları Cuma günü ödeyebiliriz. Ama en kötü ihtimal, 3 Ocak itibarıyla ödenecektir” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, hükümet tarafından “15 gün içerisinde toplamda, 1 milyar 218 milyon TL’lik bir ödeme yapılacaktır” dedi.



