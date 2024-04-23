Yürekler ağza geldi

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde boş tüp yüklü kamyonet devrildi, sürücüsü yaralandı

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde dün meydana gelen kaza sonucu yan devrilen boş tüp yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde 36 yaşındaki Ahmet Demirbilek, yönetimindeki UH 224 plakalı boş tüp yüklü kamyonet araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Lavinium sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

