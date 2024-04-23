banner913
banner932
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
14 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
26 0
 
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
28 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
14 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
14 0
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
14 0
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
18 0
banner1012

Yürekler ağza geldi

banner1020

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde boş tüp yüklü kamyonet devrildi, sürücüsü yaralandı

banner974
Yürekler ağza geldi
banner971
Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde dün meydana gelen kaza sonucu yan devrilen boş tüp yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde 36 yaşındaki Ahmet Demirbilek, yönetimindeki UH 224 plakalı boş tüp yüklü kamyonet araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Lavinium sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve sol yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.