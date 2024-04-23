Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Ahmet Uçar yaralandı.
Dün saat 10.45 sıralarında, 26 yaşındaki Ahmet Uçar, JT 218 plakalı araç ile Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde, Citröen ışıklarından Metehan çemberine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Uçar, yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.