Yürekler ağza geldi

Lefkoşa'da bu sabah Ortaköy trafik ışıkları çalışmadı. Sürücüler 4 yönlü yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. O anlarda bir ambulansın yoldan geçmesi ise yürekleri ağızlara getirdi.
HALKIN SESİ kamerasına yansıyan görüntülerde hastane yolundan gelerek Ali Rıza Efendi Caddesi boyunca hızla ilerleyen ambulansın, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nden hastane yoluna dönmek için bekleyen beyaz salon bir otomobili adeta teğet geçtiği görüldü.
Önceki hafta Girne'de Eziç Işıklarında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ve hatalı trafik ışıklarının neden olduğu iddia edilen kaza hala hafızlardayken yaşanan bu durum, yollarda can güvenliğinin bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.
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