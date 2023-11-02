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Polise gitti, suçüstü tutuklandı

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Giriş-çıkış belgesi almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giden Muhammed Malik’in 260 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı ortaya çıktı

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Polise gitti, suçüstü tutuklandı
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Giriş-çıkış belgesi almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine giden ve ülkede kaçak yaşadığı anlaşılan Muhammed Malik suçüstü tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.
Polis, 31 Ekim 2023 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için gelen Muhammed Malik’in 14 Ocak 2023 tarihinden beri toplam 260 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi.Polis memuru, zanlının ifadesinde çalışma izni başvurusu yaptığını, işlemlerinin başlatıldığını öne sürdüğünü söyledi.
Polis zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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