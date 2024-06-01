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Yunan askerlerin kalıntıları yıllar sonra bulundu

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1974 Barış Harekatı ile 1963-64 olaylarında hayatlarını kaybeden ve kalıntıları yıllar sonra bulunan 15 Yunan Askeri’nin naaşlarının Yunanistan’a gönderildi

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Yunan askerlerin kalıntıları yıllar sonra bulundu
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1974 Barış Harekatı ve 1963-64 olaylarında hayatlarını kaybeden 15 Yunan Askeri’nin naaşlarının Yunanistan’a gönderilmesi öncesinde tören düzenlendi.
Güney'de yayımlanan  Fileleftheros gazetesi, 1974 Barış Harekatı ve 1963-64 olayları sırasında hayatlarını kaybeden ve 15 Yunan askeri için önceki gün “Makedonitisa” mezarlığında tören düzenlendiğini yazdı.
Gazete, törene katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hrsitodulidis’in konuşmasında; “kayıp olarak varsayılan Kıbrıslı Rum ve Yunanlıların kimliklerinin her teşhis edilişinde, 50-60 yıl sonra olsa dahi, 'barbar Türk işgali' ve 1974 yılının kara yazının hatırlandığını” söylediğini aktardı.
Hristodulidis konuşmasında özetle, hayatlarını kaybeden Yunan askerleri ve ailelerine teşekkürlerini dile getirirken 1974’te yaşanan acı hatıraların yeniden canlandığını ifade etti.
Gazete, Yunan askeri naaşlarının önceki günkü törenin ardından ülkelerine gönderildiğini, bazı naaşların ise ailelerinin de isteğiyle “Makedonitisa” mezarlığında gömüldüğünü de aktardı.
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