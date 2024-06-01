Gönyeli ve Alayköy çocuklarla şenlendi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliği, kortej ve gösterilerle başladı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Çocuk Şenliği başladı.Çocuk Şenliği, önceki akşam Gönyeli Yalçın Park’taki kortej ve gösterilerle başladı.Dört gün sürecek Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çocuk Şenliği açılışında konuşan Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bu yıl Dünya Çocuk Günü’nde çocuklara iki park hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Amcaoğlu, “Geleceğimiz çocuklarımızın daha güzel ortamlarda büyümesi için çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.1 Haziran Dünya Çocuk Günü münasebetiyle dört günlük bir şenlik planladıklarını ifade eden Amcaoğlu, her zamanki gibi eski Gönyeli Belediye Binası’ndan Yalçın Park’a kortej gerçekleştirdiklerini söyledi.Amcaoğlu, Yenikent Damla Sokak’ta hayata geçirdikleri parkın açılışını yapacaklarını belirterek, bugün de Yenikent Belediye Bulvarı’nda Uçurtma Şenliği, konserler ve oyunlarla çocukları etkinlikle buluşturacaklarını söyledi. Amcaoğlu, pazar günü ise herkesi Alayköy’de yapılacak çocuk şenliğine davet etti.Amcaoğlu, tüm Meclis üyelerine de teşekkür ederek, günlerdir etkinlikler için hazırlanan çalışma arkadaşları, personeline teşekkür etti, öğretmenler ve müdürlere teşekkürü borç bildiğini kaydetti.Amcaoğlu, bir buçuk yıldır görevde olduklarını ve bu geçen sürede çocuklara, yetişkinlere layık olabilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Halktan aldıkları olumlu geri dönüşlerin kendilerini daha da motive ettiğini söyleyen Amcaoğlu, özellikle bu süreçte belediyenin mali yapısını toparlayarak çok güçlü bir yapıya ulaştırmanın mutluluğunu yaşarken bu kısa sürede altyapı yatırımlarından üst yapı projelerine, kültür sanat ve spor projelerine kadar ülkede ciddi bir farkındalık yarattıklarını kaydetti.Amcaoğlu, görevde oldukları sürede çocukları da unutmadıklarını ifade ederek, çocuklar için çalıştıklarını söyledi.Amcaoğlu, şunları kaydetti:“Bu kısa sürede onların ihtiyaçlarını da önemseyerek onlar için de projeler hayata geçirdik. Okul müdürleri ve okul aile birliklerimizle bölgedeki okulların eksiklerini gidermeye çalıştık. Çocuklarımız için oyun ve spor alanları yarattık. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde çocuklarımıza yönelik kurslar düzenledik. Bugün de 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutlamak için toplandık. Biz bugün süslü laflar kutlamayı tercih etmedik. Geçtiğimiz günlerde çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz üç önemli proje ile sözde değil özde icraatla 1 Haziran’ı kutlamanın gururunu yaşıyoruz.”Amcaoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne çocuklar için üç önemli projeyi tamamlayarak girmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi:“Alayköy İlkokulu’nda son teknolojik donanımlarla tamamlanmış yeni dersliklerimizi hayata geçirdik. Yine geçen hafta Kanlıköy’de Hacı Ali Sitesi’ndeki yeşil alana düzenlediğimiz parkımızı açtık. Yarın da Yenikent Damla Sokak’ta 3 bin metrekarelik alana inşa ettiğimiz muhteşem parkı açacağız. Bu proje Yenikent’e çok büyük değer katacak. Bununla da yetinmedik önümüzdeki ay Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası’nı çocuklarımıza kazandıracağız. Gönyeli SAM’da robotik kurslarımız başlıyor. Kısacası ben ve ekibim durmak yok yola devam diyoruz.”Amcaoğlu, sözlerini Gazze’de İsrail vahşeti nedeniyle hayatını kaybeden çocukları anarak tamamladı.Eski Gönyeli Alayköy Belediyesi önünde toplanan yüzlerce çocuk ve aile Yalçın Park’a kortej düzenledi. Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun, Meclis üyelerinin, muhtarların, okulların ve birçok kurum kuruşun da yer aldığı kortej saat 18.30’da Gönyeli Eski Hizmet Binası’ndan hareket etti. Çocuklar rengarenk giysileri ve muhteşem şarkılarıyla Gönyeli Yalçın Park’a yürüdü. Çocukların kortejine çocuk bandoları da eşlik etti.Kortejin ardından Gönyeli Yalçın Park’a ulaşan çocuklar ailelerine ve gösterileri izlemek için gelen yüzlerce vatandaşa gösterilerini sundu.Alternative Nature Time, Maya Kids, Neşe Yuvam, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli ilkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Alayköy ilkokulu, Elita Özel Eğitim Merkezi, Gönyeli SAM, Mavi Elma, Armel Özel Eğitim Merkezi’nin gösterileri ayakta alkışlandı.Gösterilerin ardından çocuklar, kendileri için özel hazırlanmış stantlarda hem karınlarını doyurdular hem de yüz boyama gibi birçok etkinliğe katıldılar. Maskotlar eşliğinde muhteşem bir gece geçiren çocuklar, final sahnesinde ise hep beraber sahnede dans ettiler.Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı 1 Haziran Cumartesi günü uçurtma şenliği ve Yenikent esnafı işbirliği ile alışveriş şölenine ev sahipliği yapacak.10 yaş ve altı çocuklar için kurulacak Bisiklet Eğlence ve Beceri parkuru ile saat 15.00’te çocuklara yönelik etkinlikler başlayacak.Minikler, Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından saat 16.00 itibarı ile dağıtılacak uçurtmalarıyla gökyüzünü dolduracak.Dünya Çocuk Günü’nde Alayköylü çocuklar da unutulmadı. 2 Haziran Pazar Günü gerçekleştirilecek çocuk şenliği ile çocuklar birçok etkinlikle eğlenecek.Saat 17.00-19.00 saatleri arasında yapılacak etkinlikte Yine Gönyeli’de olduğu gibi şenlikte ücretsiz uçurtma, yüz boyama, şişme oyun grupları, maskotlar olacak.